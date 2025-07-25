Evcil hayvanlar için akıllı sistem

Öğrenciler, "Evcil Hayvanlar için Akıllı Ekosistem Tasarımı" temasıyla yürütülen proje kapsamında evcil hayvanlar için bütünleşik ürün ve hizmet sistemleri tasarladı. Bu proje kapsamında öğrenciler; ürün-hizmet entegrasyonu, kullanıcı deneyimi optimizasyonu, davranışsal veri analizi ve sürdürülebilirliği göz önüne aldı.

CAN DOSTLARIN MUTLULUĞU İÇİN

Dersin yürütücülüğünü Endüstriyel Tasarım Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Selen Devrim Ülkebaş Tüzen ve Yarı Zamanlı Eğitim Elemanı Sabri Mert Arık üstlenirken, projeye sektör ortağı olarak Fakir Ev Aletleri Endüstriyel Tasarım Müdürü Osman Cihan Demirel katkı koydu. Öğrenciler, bu iş birliğiyle gerçek dünya problemlerine odaklanarak, yaratıcı tasarım süreçlerini deneyimleme imkanı buldu.

Öğrencilerin geliştirdikleri tasarımlar, evcil hayvanların yaşam kalitesini artırırken sahiplerinin günlük yaşamlarını kolaylaştıran çözümler sunmasıyla dikkat çekti. İşte öne çıkan bazı öğrenci projeleri:

PETPREP- PETSERVE: SAĞLIKLI VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BESLENME

Buse Deniz, Defne Nalbantoğlu, Defne Topgüner ve Nil Öztürk tarafından tasarlanan bu sistem, evcil hayvanların doğal ve sağlıklı şekilde beslenmesini hedefliyor. Buharda pişirme ve mama hazırlığı sağlayan PetPrep cihazı ile soğuk saklama ve zaman ayarlı mama servisi sunan PetServe, mobil uygulama desteğiyle entegre çalışıyor. Kullanıcılar tarif oluşturabiliyor, mama hazırlığını dijital ortamda planlayabiliyor. Yerel tedarikçilerle eşleşme, veteriner destekli öneriler ve sosyal paylaşım özellikleri sayesinde kullanıcı deneyimi artırılıyor.

PETPARD FETCH-GO: YOĞUN YAŞAMLARA AKILLI DESTEK

Aymila Çetin, Berke Kayranlı, Simay Yılmaz ve Zeynep Duru Bakır'ın geliştirdiği sistem, şehir yaşamında artan tempo ile uyumlu köpeklerin egzersiz ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış yenilikçi bir ürün-hizmet sistemidir. PetPard Fetch otomatik top atıcı, PetPard Go akıllı tasma ve MyPard adlı mobil uygulamayla bütünleşik çalışan sistem; köpeğin günlük hareket düzeyi ve oyun ihtiyacı desteklenirken; sağlık göstergeleri ve konum bilgisi anlık olarak takip edilebilmektedir. Ayrıca uygulama üzerinden bakım planlaması yapılabiliyor, gerektiğinde köpek gezdirme hizmeti talep edilebiliyor.

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PETWELL SENSE: TÜY VE DERİ SAĞLIĞINA AKILLI BAKIM

Damla Güneri, Damla Tatlıdil, Rıdvan Kaan Mutlu ve Seçil Karaorman'ın tasarladığı sistem, tüy ve deri sağlığına odaklanıyor. Sensör ve kamera destekli bir analiz başlığına sahip üç farklı tarak içeren tüy bakım cihazı ve UV-C sterilizasyon cihazından oluşan set, mobil uygulamayla entegre çalışıyor. Uygulama üzerinden sağlık verileri anlık olarak izlenebiliyor ve bakım önerileri sunuluyor. Sistem, modern ev yaşamına uygun hijyenik ve güvenli bir bakım süreci sağlıyor.