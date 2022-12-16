16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Evcil hayvanlar için çip zorunluluğunda süre uzatma talebi

Evcil hayvanlar için çip zorunluluğunda süre uzatma talebi

Kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kayıt altına alınması süresinin dolmasına 2 hafta kalırken, hayvan sahiplerinin yoğun başvurusu üzerine mikroçip ve pasaportlarda tedarik sorunu yaşanmasıyla hayvan sahiplerinden süre uzatma talebi geldi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 12:28
Takip Et
Evcil hayvanlar için çip zorunluluğunda süre uzatma talebi
+
Aa
-

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 26 Şubat 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğiyle evcil kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesi için 31 Aralık’a kadar süre verildi. Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun kapsamında 1634 TL para cezası uygulanacak.

Sürenin dolmasına 2 hafta kalırken, ülke genelinde şimdiye kadar 427 bin 682 kedi, 349 bin 811 köpek ve 14 gelincik olmak üzere toplam 777 bin 507 ev hayvanı kimliklendirildi. Ancak sürenin dolmasına kısa süre kala hayvan sahiplerinin çip taktırmak için yoğun başvurusuyla mikroçip ve pasaportlarda tedarik sorunu yaşanmaya başlandı.

Hayvanlarını ‘Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) kaydettirmek isteyenlerin birçoğu, kliniklerde mikroçip ve pasaport bulunmaması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

‘TEDARİK SORUNU YAŞIYORUZ’

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, yaptığı açıklamada, 5199 sayılı ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ gereğince 2018 yılından itibaren başlayan kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi çalışmasında sona gelindiğini hatırlattı.

Yıldırım, “31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sahipli kedi, köpek ve gelinciklerim kimliklendirilerek kayıt altına alınmasında süre bitiyor. Son dönemde hayvan sahiplerinin çok yüklenmesiyle beraber maalesef mikroçip ve pasaportlarda tedarik sorunu yaşıyoruz. Pasaportların tedariki bakanlık veya Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından odalara gönderilerek yapılıyor. Maalesef şu anda ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. İstediğimiz sayıda pasaport gelmiyor. Biz de kliniklere yönlendiremiyoruz ve böyle bir sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

‘ELİMİZDE PASAPORT YOK’

Mikroçiplerin ithal edildiğini ve pasaportların ise Türkiye’de yapıldığını kaydeden İsa Yıldırım, bugün itibarıyla Ankara’da 10 bin mikroçipin ellerine yeni ulaştığını söyledi. Ayrıca 10 bin pasaport talep edildiğini ancak bunu karşılayamadıklarını belirten Yıldırım, “Maalesef elimizde şu an hiç pasaport yok. Türkiye’nin değişik illerindeki veteriner hekimlerle konuştuğumuzda, oralarda da aynı sorunlar mevcut hatta biz elimizde pasaport varken ve tedarik sağlayarak meslektaşlarımıza veriyorken, bazı illerde bulunamadığına dair bize sıkıntılar dile getiriliyordu” diye konuştu.

‘SÜRE UZATIMINA İHTİYAÇ VAR’

Oda olarak bakanlığa 31 Aralık’ta sonra erecek PETVET uygulamasına başvuruların uzatılması yönünde talepte bulunduklarını söyleyen Yıldırım, “Süre uzatılacak mı, uzatılmayacak mı; bunu bilemiyoruz. Buna bakanlık karar verecek. Şu anda Türkiye’de yaklaşık 800 bin hayvan kimliklendirilmiş.

Türkiye’de 5 milyon sahipli kedi, köpek olduğunu düşünürsek yaklaşık yüzde 16sını henüz kimliklendirebilmiş durumdayız. Yıl sonuna kadar artışla beraber bu rakamın yüzde 20ye ulaşacağını düşünürsek yüzde 80lik bir kısım maalesef kimliklendirilmemiş olacak. Onun için muhakkak süre uzatımına ihtiyaç var. Bizim bakanlıktan talebimiz en az 6 ay olmak üzere süre uzatımı yapılması. Hayvan sahiplerinin de bu süre uzatıldığı takdirde ‘yeniden uzatılır’ diye düşünmeden, cezai müeyyide ile karşılaşmadan hayvanlarını kimliklendirmelerini istiyoruz” dedi.

İsa Yıldırım, ay sonuna doğru oluşacak yoğunluğa karşı yeterli veteriner, personel ve klinik imkanı olduğunu vurgulayarak, “Bu anlamda bir problem yok. Yeter ki biz kliniklerin pasaport ve mikroçip ihtiyaçlarını karşılayabilelim. Maalesef şu anda yaşadığımız sorun o. Mikroçip ve pasaportları kliniklerin istediği sayıda veremiyoruz. Biz de oda olarak istediğimiz sayıda alamıyoruz” diye konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
4
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
5
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
6
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
7
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Çorum'da feci trafik kazası
﻿Çorum'da feci trafik kazası
﻿Çorum'da feci trafik kazası
﻿İmam çift başlı kaplumbağa buldu
﻿İmam çift başlı kaplumbağa buldu
﻿İmam çift başlı kaplumbağa buldu
﻿Bakanlık personel alımına başladı: İşte son başvuru tarihi
﻿Bakanlık personel alımına başladı: İşte son başvuru tarihi
﻿Bakanlık personel alımına başladı: İşte son başvuru tarihi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.