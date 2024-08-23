Evde beslediği Pitbull kadını yedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Evde beslediği Pitbull kadını yedi

23 yaşındaki genç kadın, evde beslediği Pitbull tarafından parçalanarak öldürüldü.

İrlanda’nın Limerick, kentinde gerçekleşen olay kan dondurdu.
23 yaşındaki Nicole Morey, doğum günün olduğu gece, beslediği köpek tarafından canice parçalanarak öldürüldü.
İrlanda’nın Limerick Bölgesi’nde yaşayan 23 yaşındaki genç kadının başına gelenler ağızları açık bıraktı.
Genç kadın, doğum gününün olduğu gün evinde beslediği Pitbull cinsi köpek tarafından parçalanarak ölüme terk edildi.
Bu korkunç olay sosyal medyada hızla yayıldı.
Genç kadının köpeğiyle olan videoları ise sosyal medyada gündem oldu.

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