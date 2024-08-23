Evde beslediği Pitbull kadını yedi

İrlanda’nın Limerick, kentinde gerçekleşen olay kan dondurdu.

23 yaşındaki Nicole Morey, doğum günün olduğu gece, beslediği köpek tarafından canice parçalanarak öldürüldü.

İrlanda’nın Limerick Bölgesi’nde yaşayan 23 yaşındaki genç kadının başına gelenler ağızları açık bıraktı.

Genç kadın, doğum gününün olduğu gün evinde beslediği Pitbull cinsi köpek tarafından parçalanarak ölüme terk edildi.

Bu korkunç olay sosyal medyada hızla yayıldı.

Genç kadının köpeğiyle olan videoları ise sosyal medyada gündem oldu.