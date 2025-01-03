Evde çıkan yangın iki kardeşin sonu oldu! İşte son görüntüleri...

Düzenleme: Kaynak: DHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden iki kardeşin son görüntülerine ulaşıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Yusuf Ali Taşkın (4) ile kardeşi Yusuf Ömer Taşkın'ın (2), son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; annesi Zehra Taşkın ile dün gündüz markete gelen Yusuf Ali'nin yiyecek ve içecek bir şeyler aldığı, Yusuf Ömer'in ise bebek arabasında oturduğu anlar yer aldı.

yangin.jpg'ALLAH KİMSEYE BÖYLE ACI YAŞATMASIN'

Olayın ardından torunlarının hayatını kaybettiği eve gidip, gözyaşlarıyla yaşanan olayı anlatan babaanne Zeliha Taşkın, "Oğlum da yanımdaydı. Uyurken bir yanık kokusuna uyandım. Kalktım ama torunlarımı kurtaramadım. İçeri girmek istedim, gelinim içeriye girmeme izin vermedi. Sonra yangını duyan gençler geldi, onlar da girmek istemedi ama giremedi. Bebeklerin gittiğine mi yanacaksın? Evin yandığına mı yanacaksın? Keşke bebekler sağ olsaydı. Ne kadar zor. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın, kimseye böyle ölüm vermesin, kimseye böyle ölüm yazmasın" dedi.

yanginnf.webp'GELDİĞİMİZDE YANGIN ÇOK YAYILMIŞTI'

Bakkal sahibi İsmail Yelda ise "Çocuklar her akşam yağmur çamur demeden bakkala gelip, alışveriş yapardı" diye konuştu. Dereli Mahallesi Muhtarı Nuri Özdemir de "Yangın haberi gece geldi. Geldiğimizde yangın çok yayılmıştı. İtfaiye anında geldi ama yangın çok geç fark edildiği için çocuklar içeride yandı. Anne ve babanın rahatsızlıkları vardı. Çocuklar çok ilgisiz ve alakasız kalıyordu. Bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Gerekli incelemeler yapıldı" dedi.

Öte yandan birkaç yıl önce de aynı evde yangın çıktığını söyleyen Taşkın ailesinin komşuları, baba Coşkun Taşkın (40) ve anne Zehra Taşkın'ın (40) ruh sağlıklarının yerinde olmadığını ileri sürdü. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

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