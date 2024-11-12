Evde feci kaza: Sandalyeden düşüp kafatasını kırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Evde feci kaza: Sandalyeden düşüp kafatasını kırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynarken üzerine çıkıp ayakta durduğu sandalyeden kafa üstü düşen 10 yayındaki Merve B., ağır yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir sitedeki dairede meydana geldi. Oyun oynarken, sandalyenin üstüne çıkarak ayakta duran Merve B., dengesini kaybederek, kafa üstü düştü. Bayılan çocuk ailesi tarafından özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Merve B.'nin, kafatasında kırık olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Evde feci kaza: Sandalyeden düşüp kafatasını kırdı

Evde feci kaza: Sandalyeden düşüp kafatasını kırdı

Evde feci kaza: Sandalyeden düşüp kafatasını kırdı

Evde feci kaza: Sandalyeden düşüp kafatasını kırdı

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