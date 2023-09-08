Evden 8 kamyon çöp çıktı

Aydın’da vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen belediyesi ekipleri, 8 saatlik çalışmanın sonunda çöp evden 7 kamyon atık temizledi.

KAYNAK: İHA
Evden 8 kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın evinden gelen pis koku belediye ekiplerini harekete geçirdi.

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Komşularının şikayeti üzerine mahalleye giden Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çöp evi tespit ederek bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

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Geçtiğimiz yıllarda da 3 kez temizlenen evden yaklaşık 8 saatte 7 kamyon çöp çıktı. Evden yayılan kötü koku nedeniyle belirli aralıklarla yürütülen çalışmalar Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi.

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Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev, ekiplerin faaliyetleri ile kullanılabilir hale getirildi.

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