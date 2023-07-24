Evin çatısına uçak düştü

ABD Teksas'ta özel bir uçak bir evin çatısına düştü. Kaza nedeniyle pilot ve iki yolcu yaralandı.

Evin çatısına uçak düştü

Teksas’ta özel bir uçak bir evin çatısına düştü. Kazanın Teksas’ta Georgetown Executive Havaalanı yakınlarında uçağın inişe geçtiği sırada gerçekleştiği belirtiliyor.

Uçak, Kerrville’den kalkmış ve 120 millik yolculuğunun sonuna yaklaşırken, irtifa kaybedip evin çatısına düştü.

NTSB’nin tek motorlu Beech BE35 uçağının nasıl düştüğüne dair soruşturma yürütüleceği belirtilirken kazayı, mucize eseri yolcular ufak yaralanmalarla atlattı. Uçakta bulunan bir erkek ve iki kadın sağ kurtuldu.

Hastaneye kaldırılan üçlü tedavi altına alındı ​​ve günün ilerleyen saatlerinde de taburcu edildi. Ayrıca uçağın çarptığı evin boş olması da kazanın daha büyük kayıplarla sonuçlanmamasında etkili oldu.

Austin’in kuzeyindeki olay yerinin yakınlarda oturan Dylan King, kazayı şu sözlerle anlattı; “Uçaktan çıkanlar korktular, ne olduğunu anlamadılar. Gerçekten kafaları karışmış görünüyorlardı. Çatıdaki bir delikten atlamaya çalışıyorlardı. Balkondan inmelerine yardım ettik.”

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