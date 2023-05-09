Evinde çıkan yangında ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, evinde çıkan yangında üzerine çatı parçalarının düşmesiyle ağır yaralanan Mustafa Sungur (62), 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Evinde çıkan yangında ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü

Çömlekçi Mahallesi'nde 5 Mayıs gecesi Mustafa Sungur'a ait müstakil evde yangın çıktı. Elektrik kontağı sonucu çıktığı düşünülen yangında evin tavanı Sungur'un üzerine çöktü. Alevleri son anda fark eden Sungur'un eşi, dışarı çıkarak canını kurtardı. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, üzerine çatı parçaları düşen Sungur'u evden çıkardı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülen ve vücudunda ağır yanıklar bulunan Sungur, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sungur, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sungur'un yakınlarına teslim edilen cenazesi toprağa verilmek üzere Bodrum'a getirilecek.

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(Kaynak: DHA)

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