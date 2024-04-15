Evinde dövülüp çarşafla boğulmak istenen müzisyen hastanede öldü

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, Hasan Açıkgöz'ü evinin bahçesindeki kanepede hareketsiz halde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi.

AĞZINI ÇARŞAFLA KAPATIP DARP ETTİLER

Bilinci açık ve yaralı halde bulunan Hasan Açıkgöz, birkaç kişinin ağzını çarşafla kapatarak darbettiğini, parmağındaki yüzükleri zorla alıp kaçtığını anlattı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin müdahalesinden sonra hastaneye götürülen Hasan Açıkgöz, kurtarılamadı. Açıkgöz'ün boynunda ve vücudunda darp izlerine rastlandı. Hasan Açıkgöz'ün cenazesi polis ve savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olaydan sonra polis ekipleri, güvenlik kameralarından yaptıkları incelemeler sonrası şüphelilerin kimliklerini ve kaçtıkları aracın plakasını tespit etti. Takibe alınan araç, Uşak'ta polis tarafından durduruldu. Araçta bulunan T.K. (27), M.D. (26), Y.A. (26) ve C.Y. (42) gözaltına alındı. Hasan Açıkgöz'den çalındığı tespit edilen eşyalar şüpheli kişilerle birlikte ele geçirildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.