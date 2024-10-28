Evinde intihar etmişti! Müge Anlı'dan şoke eden Seyfi Birbir açıklaması!

Müge Anlı’nın programına gelen anne Hacer Çıranoğlu, eski kocasının 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı tanımadığı birine verdiğini iddia etmişti. Baba Seyfi, 15 yıl önce çocuğunu bulduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz Pazartesi yayına oğluyla gelmesi planlanan Seyfi Birbir, kendisine zarar vermişti ve Müge Anlı’nın ekipleri klozette kanlar içinde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan baba Seyfi Birbir, ameliyata alınmıştı.

Şüpheli baba Seyfi Birbir'in Adapazarı'ndaki evinde intihar ettiği öğrenildi. Birbir’in kendisini evinin bahçesindeki ceviz ağacına astığı, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

MÜGE ANLI’DAN AÇIKLAMA

Anlı, programda Seyfi Birbir'in öldüğünü duyurdu. Anlı "Taburcu oldu, evine gitti. Jandarma 'gel' dedi. Cuma günü oğlunu şeker ve çay alsın diye markete gönderdi. Canına kıyarak hayatına son verdi" ifadelerini kullandı.

"CEZAEVİNE GİRECEKTİ ÖLÜMÜ TERCİH ETTİ!"

Anlı, "Bari kendini asmadan önce çocuğun yerini de söyleseydi. Sırlarıyla birlikte hayat gözlerini yumdu. Bundan sonra Allah'la kendi arasında. 30 yıl rahat rahat yaşamış. Vicdan azabı başka bir şey. Bu çocuk 4 yaşındaydı. Bir bebek hayattan koparılıyor. 30 yıl boyunca gez dolaş eğlen sonra 'Ben vicdan azabı çekiyorum' de. Ben vicdan azabı çektiğini düşünmüyorum. Hapse girmektense ölümü tercih etti. Herkesin yaşam hakkına saygı duyuyorum ama keşke nerede olduğunu yazsaydı" ifadelerini kullandı.