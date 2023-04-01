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Cansu Dere aylar sonra görüntülendi. Evinde kaza geçirmişti 

Evinde geçirdiği kaza sonucu topuğu çatlayan ve öncesinde evinde yangın çıkan Cansu Dere, aylar sonra Etiler'de ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 10:06
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Evinde kaza geçirmişti. Cansu Dere aylar sonra görüntülendi

Cansu Dere aylar sonra görüntülendi. Evinde kaza geçirmişti 
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Oyuncu Cansu Dere, geçtiğimiz haftalarda kötü haberlerle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun evinde yangın çıkmıştı. Daha sonra ise evinde geçirdiği kaza sonucu topuğunu çatlatmıştı. 

"HEPİMİZ İÇİN ZOR BİR DÖNEM OLDU" 

Milliyet'te yer alan habere göre; Cansu Dere, önceki gün Etiler’deki Beca çıkışı görüntülendi. 2022’yi şanssızlıklarla geride bırakan Dere, ayaküstü soruları yanıtladı.
Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası iyi dileklerini ileten oyuncu, "Umarım daha güzel günler hepimizi bekliyordur. Daha mutlu olmayı hak ediyor herkes" dedi. 

"YÜRÜYEBİLİYORUM" 

Evinde geçirdiği kaza sonucu topuğundan ameliyat olduğu hatırlatılan Cansu Dere, "İyileşti, yürüyebiliyorum. Bir ay üzerine basamadım. Her şey yoluna girecek” diye konuştu.

"SIKICI BİR DÖNEM OLDU" 

"2022 sizin için zor geçti, evinizde yangın, sonrasında kaza geçirdiniz" sözlerine oyuncu, "Sırf benim için zor geçseydi bir sıkıntı olmazdı. Bence hepimiz için çok zor geçti. Orada bir problem var. Ben bunları hallederdim de herkes için karanlık bir dönem oldu. Sıkıcı bir dönem oldu” dedi.
 

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