Evinde kedi besleyenler dikkat. Ölümcül kedi virüsü yayılıyor

Son zamanlarda Kıbrıs’ta yayılan kedi enfeksiyöz peritonit (FIP) mutasyonu salgınında, yayılan bazı raporlara göre 300 bin kadar kedi yaşamını yitirdi. FIP tedavi edilmediği takdirde genellikle ölümcül olabiliyor.

Evinde kedi besleyenler dikkat. Ölümcül kedi virüsü yayılıyor

Cumhuriyet’in haberine göre, Dr. Jo Lewis bu senenin başlarında Sky News’e verdiği demeçte kediler üzerinde yayılan bu virüsün özellikle hayvan barınağı gibi kedilerin birbirlerine yakın oldukları yerlerde hızla yayıldığını belirtti.

KIBRIS’TA SADECE EV KEDİLERİ ETKİLENDİ

Lewis'e göre virüs, "Kedi tarakları, kedi kumu kepçeleri ve hatta insanların ayak ve ellerinden de bulaşabiliyor. Bu teori, Kıbrıs'taki salgından neden sadece ev kedilerinin etkilendiğini de açıklıyor."

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BELİRTİLER VE TEDAVİ

Kedi Tıbbı Uzmanı Profesör Danielle Gunn-Moore, F-CoV-23 olarak adlandırılan bu yeni türün 'özellikle kötücül' olduğunu ve tek bir yerde kalmak yerine 'tüm hücrelere girdiğini' söylüyor.

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Kedi sahiplerini, nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyaran Profesör Gunn-Moore'a göre, olağan belirtiler arasında şişkin bir karın, potansiyel nefes alma sorunları ve mamadan kesilme yer alıyor. Öte yandan yalpalama ve nöbetler gibi nörolojik semptomlara da dikkat edilmesi gerekiyor.

Profesör Gunn-Moore'a göre, FIP olduğu tespit edilen kediler, 'hastalığın tedavisinde etkili' olan ve yeni tür üzerinde 'iyi çalıştığı' görülen iki Covid-19 antivirali ile tedavi edilebiliyor.

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