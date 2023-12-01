Evinde kedi besleyenlere dikkat. Mama ve su kaplarındaki büyük tehlike ortaya çıktı

Kedilerde uyuz hastalığı, deride yaşayan bir parazit tarafından oluşturulan ve kaşıntıya neden olan bir cilt rahatsızlığıdır. Bu hastalık, hem hayvanlar arasında hem de hayvanlardan insanlara bulaşabilir.

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, kedilerde uyuz hastalığının belirtileri, tedavisi ve önlenmesi hakkında kedi sahiplerini bilgilendirdi.

Uyuz hastalığının en önemli belirtisi, kaşıntıdır. Kaşıntı nedeniyle, kedinin kafa, ense ve sırt bölgelerinde tüy dökülmeleri, kızarıklıklar ve yaralar oluşabilir. Bu belirtiler, hastalığın ilerlemesiyle birlikte vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir. Bu nedenle, kedinizde bu belirtileri fark ettiğiniz anda, vakit kaybetmeden bir veteriner hekimine başvurmanız gerekmektedir.

Uyuz hastalığının tedavisi, veteriner hekim tarafından belirlenen ilaçlar ve şampuanlar ile yapılır.

Tedavi sürecinde, kedinizin hijyenine özen göstermeniz, hastalığın iyileşmesini hızlandıracaktır.

Ayrıca, kedinizin mama ve su kaplarını düzenli olarak yıkamanız, kumunu değiştirmeniz ve iç ve dış parazit ilaçlarını aksatmadan yaptırmanız, uyuz hastalığının önlenmesi için önemli adımlardır.

Kedilerde uyuz hastalığı, hem kedinizin hem de sizin sağlığınızı tehdit edebilecek bir hastalıktır. Bu yüzden, hastalığın erken tanısı ve hijyen kurallarına uyulması, büyük bir önem taşımaktadır.

Kedilerinizin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için, düzenli veteriner kontrollerini ihmal etmemeniz önerildi.