Evinde meydana gelen patlamadan korkup balkondan atladı

İzmir'in Selçuk ilçesinde balkonda oturan adam, evde patlama sesini duyunca kendisini balkondan aşağıya attı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evinde meydana gelen patlamadan korkup balkondan atladı

(İHA) Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi, Bozkır Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Emrah Tepedüzü (34), balkonda oturduğu sırada evin içerisinden patlama sesi duydu. Korku ve panikle Tepedüzü, zemin katta bulunan balkondan aşağı atladı.

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Patlama sesini duyan ve evde oluşan yangını gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri evin içindeki ufak çaplı yangını söndürdü.

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EVİN ARKA ODASINDAKİ BENZİN BİDONUNDAN...

Balkondan atladığı öğrenilen Tepedüzü, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Selçuk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 34 yaşındaki adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Öte yandan, olay sonrası Tepedüzü'nün, polis ekiplerine verdiği ifadesinde patlamanın evin arka odasında bulunan benzin bidonundan kaynaklandığını söylediği öğrenilirken, ekipler patlamanın neden kaynaklandığını araştırıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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