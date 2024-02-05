Evinde ölü bulunan Kaymakam Coşkun için cenaze töreni düzenlendi

Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun sabah saatlerinde evinde ölü halde bulunmuş, adrese çok sayıda polis ve güvenlik gücü yönlendirilmişti. Kahramanmaraş Valiliği’nin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Evinde silahla vurulmuş şekilde bulunan Kaymakam Coşkun için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya ve Kahramanmaraş il protokolü katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Kaymakam Coşkun’un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.