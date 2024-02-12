Evinden deposuna elektrik kablosu çekti. Faciadan dönüldü

Kaynak: İHA
Evinden deposuna elektrik kablosu çekti. Faciadan dönüldü
Konya’nın Kulu ilçesinde bir apartmanın yanına yapılan depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen depodan piknik tüpü ve otomobil LPG tankı çıktı.

Kulu merkez Camikebir Mahallesi Merkez Cami yakınında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 4 katlı binanın 4. katında kiracı olarak oturan S.C., binanın bitişiğinde bulunan arsaya izinsiz bir yer yaparak, depo olarak kullanmaya başladı.

S.C., daha sonra oturduğu 4. kattan aşağıdaki depoya kablo çekerek elektrik bağlarken, akşam saatlerinde depodan dumanların yükseldiğini görüldü.

Depodan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, içeriden piknik tüpü, otomobil LPG tankı, yatak, kömür, el aletleri ve çeşitli malzemeler çıktı. Yangına erken müdahale edilmesi, sonuçları ciddi olabilecek bir patlamanın önüne geçilmesini sağladı.

Polis ekipleri yangın mahallinde incelemelerde bulundu.

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