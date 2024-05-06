Evine gelen polisi görünce silah dolu çantayı balkondan attı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahıs Gökhan K.’nin Yeşiloba Mahallesi’ndeki evinde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu ihbarı sonrası baskın için harekete geçti.

EVİNDE 10 TABANCA, 11 ŞARJÖR İLE 10 MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin geldiğini gören Gökhan K., evdeki silahların bulunduğu çantayı balkondan bahçeye attı. Olay yerine giren polis, Gökhan K.’yi gözaltına aldı. Bahçede gerçekleştirilen arama sonrası ise ruhsatsız 10 tabanca, 11 şarjör ile 10 mermi ele geçirildi. Emniyete götürülen Gökhan K.’nin ‘hırsızlık’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ gibi suçlardan 16 kaydının olduğu tespit edildi.

Gökhan K., verdiği ifadede silahların kendisine ait olmadığını, tanımadığı bir kişinin eve bıraktığını iddia etti. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Gökhan K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.