Evine giderken motosikletten açılan ateşle öldü

Kaynak: DHA
Evine giderken motosikletten açılan ateşle öldü
İzmir Ödemiş’te Fuat Kök, evine gittiği sırada bir motosikletten tabancayla ateş açılıp, bacağına 6 kurşun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde saat 20.00 sularında Atatürk Mahallesi’ndeki evine gitmekte olan Fuat Kök'e, bir motosikletteki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Bacağına 6 kurşun isabet eden Kök, kanlar içerisinde kaldı.

Ağır yaralanan Kök, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kök'ün cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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