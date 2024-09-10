Evine iklimlendirme sistemi kurup kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Evine iklimlendirme sistemi kurup kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren A.S.Ü. (36), yakalandı.İ

Tekirdağ Çorlu'da evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren A.S.Ü. (36), yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada A.S.Ü.'nün Muhittin Mahallesi'ndeki evine iklimlendirme sistemi kurup, kenevir yetiştirerek ürettiği uyuşturucuları sattığı belirlendi.

66e008c4976138dd2a56a767.webp

Jandarmanın evde yaptığı aramada, 21 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş kenevir, 90 gram kubar esrar, 3 gram kenevir bitki tohumu, hassas terazi, 2 kenevir öğütme aparatı, 7 LED aydınlatma ışığı, 8 vantilatör, 3 iklimlendirme çadırı, 2 filtreli havalandırma fanı, 4 prizli zaman rölesi, 4 çoğaltıcı priz, 4 havalandırma borusu, 20 metre elektrik kablosu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 TL, 560 avro, 40 sterlin ve 22 dolar ele geçirildi. Şüpheli A.S.Ü. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 207 gözaltı
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 207 gözaltı
Morgan Stanley'den euro uyarısı
Morgan Stanley'den euro uyarısı
Huawei'den Apple'a kontra. iPhone 16′ya karşı Mate XT
Huawei'den Apple'a kontra. iPhone 16′ya karşı Mate XT
SpaceX, ilk özel uzay yürüyüşü için Falcon 9 roketini fırlattı
SpaceX, ilk özel uzay yürüyüşü için Falcon 9 roketini fırlattı
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı