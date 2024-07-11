Evine kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren kişi yakalandı

Kaynak: DHA
Evine kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren kişi yakalandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde evine kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştiren 45 yaşındaki Serdar Ö. operasyonla yakalandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçe merkezinde bir evde kenevir yetiştirilip uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.

Ekipler, uzun süren titiz bir çalışmanın ardından söz konusu eve operasyon düzenledi. Yapılan incelemede, evin bir odasının özel olarak kenevir yetiştirmek için düzenlendiği tespit edildi. Polis, odada bitki yetiştirmek için kullanılan özel ışıklandırma sistemi ve havalandırma düzeneklerini ele geçirdi.

Operasyon sırasında ev sahibi Serdar Ö. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, evde kurutulmuş 600 gram esrar, 23 kök Hint keneviri, hassas terazi, termometre ve ışıklandırma sistemine ait malzemeler bulundu. Serdar Ö.'nün evde kurduğu kenevir yetiştirme düzenekleri, polis tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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