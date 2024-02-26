Evini kliniğe çeviren sahte doktor yakalandı

Kaynak: İHA
Evini kliniğe çeviren sahte doktor yakalandı
Aksaray’da evini diş kliniğine çevirip insanlara diş muayenesi ve tedavisi yapan sahte doktor jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt ilçesinde vatandaşların dişlerini çekip muayenede bulunan sahte doktor olduğunu öğrenen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı önderliğinde geniş çaplı takip başlattı.

Adresi tespit edilen ikamete yönelik teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri, evde sahte doktor tarafından diş muayenesi yapıldığını birçok delil ve bulgularla belirledi. Faaliyete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonla sahte diş doktorunu bir kişinin diş muayenesini yaparken suçüstü yakaladı.

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Sahte diş doktoru H.A.H. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, diş kliniğinden eksiği olmayan evde yapılan aramalarda 18 adet ampul jetokanin (lokal anestezi), 8 adet protez yapımında kullanılan solüsyon ve alçı, 28 adet akrilik, 21 adet enjektör, 10 kutu örnek diş, 32 adet diş kalıbı, 1 adet seyyar diş tedavi makinesi, 53 adet diş tedavisinde kullanılan malzeme ve alet ele geçirildi.

Sorgusu yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli H.A.H., işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemelere sevk edildi.​​​​​​​aw149531-04.jpg

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