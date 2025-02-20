Evinin bahçesinde kar keyfi yaptı! Türkan Şoray güzelliğiyle büyüledi

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Evinin bahçesinde kar keyfi yaptı! Türkan Şoray güzelliğiyle büyüledi

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray, evinin bahçesinde kar keyfi yaptığı anları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede ünlü ismin paylaşımına beğeni yağdı.

Evinin bahçesinde kar keyfi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Türkan Şoray, güzelliğiyle yine herkesi kendisine hayran bıraktı.

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Yeşilçam sinemasının efsane isimlerinden usta sanatçı Türkan Şoray, İstanbul'da karın yağmasıyla ortaya çıktı.

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PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Birçok ünlü isim sosyal medyadan kar sonrası peş peşe gönderi yayınladı. Usta sanatçı Türkan Şoray, evinin karlar içerisindeki bahçesinden bir paylaşım yaptı.

Sevenlerinin çok özlediği usta ismin paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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'BEYAZLAR İÇİNDE PRENSESLER GİBİSİNİZ'

Şoray'ın takipçileri , 'Yıllar geçse de çok güzelsiniz', 'Karlar kraliçesi', 'Beyazlar içinde prensesler gibisiniz', 'Sizi çok seviyoruz,' 'Beyazlar gibi çok güzelsiniz' şeklinde yorumlarda bulundu.

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