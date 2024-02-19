Evinin önünde dehşeti yaşadı. 6 aylık hamile eşi sopayla darp edildi

Olay, saat 18.15 sularında Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, evinin önündeki bankta oturan E.Ç. ve ona çay getiren 6 aylık hamile eşi C.Ç. adeta dehşeti yaşadı. Y.D. isimli şahıs koşarak gelerek bilinmeyen bir nedenle yanındaki tabancasıyla E.Ç'ye bir şarjör mermi sıktı. Mermilerin bacak ve karnına isabet ettiği E.Ç. kanlar içinde kalarak yere düştü.

EVİN ÖNÜNDE CAN PAZARI

Tabanca sesleri duyan Y.D.'nin kızı N.D. ile S.A. ve S.A isimli iki akrabası da olay noktasına geldi. S.A. ile S.A., 6 aylık hamile C.Ç.’yi yerde sopayla ve tekmelerle feci biçimde darp etti. Çıkan arbedede Y.D. ile kızı N.D. aldığı darbeler sonucu yaralandı.

DURUMU AĞIR

Olayın ihbar edilmesiyle adrese çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi gönderildi. Polis ekipleri müdahale ederek kavgayı dağıttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı E.Ç., 6 aylık hamile eşi C.Ç., Y.D. ve kızı N.D. çevre hastanelere kaldırıldı. S.A. ve S.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SİLAHLA YARALANAN ŞAHIS OĞLU ÖLÜNCE MÜSEBBİBLERİN PEŞİNE DÜŞMÜŞ

Diğer taraftan, 14 Temmuz 2023 tarihinde Darıca Millet Bahçesi Plajı’nda gerçekleşen olayda Y.D.'nin 13 yaşındaki oğlu Özgür Mert D. iki arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitirmişti. Olaydan 10 gün sonra da Y.D.'nin yakınları Özgür Mert’in kıyıda kalan kıyafetlerini yaktığı ve çocuğunu da alarak şehir dışına çıkmaya çalıştığını öne sürdükleri bir kişinin evine taş, sopa ve av tüfeğiyle saldırmıştı. Saldırıda 1 kişi hafif şekilde yara almıştı.

İKİ OLAY ARASINDAKİ BAĞ ARANIYOR

Polis olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Olayların birbiriyle olan ilişkisi ekiplerin çalışmaları sonucunda aydınlanacak.