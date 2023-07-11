Evinin önünde otururken silahla vuruldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evinin önünde oturduğu esnada silahlı saldırıya uğrayan şahıs bacağından yaralandı. Kurşunlardan biri ise seyir halindeki otomobile isabet ederken sürücü şans eseri yara almadı.

Evinin önünde otururken silahla vuruldu

İHA’nın haberine göre ,olay Arapçeşme Mahallesi 1013/ 3 Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Dönmez evinin önündeki kaldırımda oturduğu esnada, öğrenilemeyen bir sebepten dolayı Murat isimli bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Silahtan çıkan 4 kurşundan biri Burak Dönmez’in sol bacağına isabet etti. Burak Dönmez kanlar içinde yerde kalırken, Murat isimli şahıs kaçarak uzaklaştı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansa alınarak Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerine yaptığı incelemelerde, 1012 Sokak’ta seyir halinde olan G.Y. idaresindeki 34 UT 4542 plakalı otomobilin sağ ön kapısına 1 kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Otomobilin camı kırılırken, şans eseri sürücü yara almadı.

Polis, kaçan şahıs yakalamak için çalışma başlattı.

aw932565-02.jpg

aw932565-03.jpg

aw932565-04.jpg

aw932565-05.jpg

aw932565-06.jpg

Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
Bisikletiyle araca çarpan çocuk yaralandı Güncel
Bisikletiyle araca çarpan çocuk yaralandı
Burdur’da trafik denetimlerinde 18 araca ceza uygulandı Güncel
Burdur’da trafik denetimlerinde 18 araca ceza uygulandı
Ordu'da sel sonrası 'deniz' yasağı Güncel
Ordu'da sel sonrası 'deniz' yasağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
Tunceli’de kaza: 4 yaralı Güncel
Tunceli’de kaza: 4 yaralı
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın hac fotoğrafları ortaya çıktı Magazin
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın hac fotoğrafları ortaya çıktı
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'den işsizlik isyanı Magazin
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'den işsizlik isyanı