﻿Evinin önünde silahla vuruldu

İHA'nın haberine göre, olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayram T., evinin önünde bilinmeyen bir sebeple silahlı saldırıya uğradı.

Bayram T.’nin vurulduğunu görenler olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayram T., sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise caddeyi şeritlerle kapatıp çalışma başlattı. Asfaltta 4 kovana rastlanırken cadde üzerindeki bir otomobilin arka camı da mermi isabet etmesi neticesinde kırıldı.

Öte yandan D.Ç. isimli bir şahsın olay yerinden 34 YC 2522 plakalı aracıyla kaçtığı tespit edildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.