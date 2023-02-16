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Evinin önünde silahla vuruldu

Kocaeli’de bir şahıs evinin önünde silahla vuruldu. Şahsı ayağından vuran kişiyi yakalamaya çalhışıyor. Kurşunlardan biri cadde üzerindeki bir otomobilin arka camı da isabet etti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 06:59
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Evinin önünde silahla vuruldu

Evinin önünde silahla vuruldu
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İHA'nın haberine göre, olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayram T., evinin önünde bilinmeyen bir sebeple silahlı saldırıya uğradı. 

Bayram T.’nin vurulduğunu görenler olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayram T., sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Olay yerine gelen polis ekipleri ise caddeyi şeritlerle kapatıp çalışma başlattı. Asfaltta 4 kovana rastlanırken cadde üzerindeki bir otomobilin arka camı da mermi isabet etmesi neticesinde kırıldı. 

Öte yandan D.Ç. isimli bir şahsın olay yerinden 34 YC 2522 plakalı aracıyla kaçtığı tespit edildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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