Evinizde bunlar yoksa fakirsiniz. Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşım

Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye’de hayat pahalılığı arttı. Asgari ücret cebe girmeden eriyip buhar oluyor. Vatandaşlar ay sonunu getirebilmek için canla başla adeta çalışıyor.
Gündem böyleyken sosyal medyada bir görsel tartışma konusu oldu.
Görsele göre evlerinde bazı teknolojik aletler yoksa o kişi fakir. Görsel sosyal medyayı resmen 2’ye böldü.
İşte evinizde bunlar yoksa fakirsiniz:
1-Air Fryer
2- Dyson süpürge
3- Çift kapılı buzdolabı
4- Espresso makinesi
5- Hamur makinası
6- Smeg Kettle
7-Klima
8- Robot süpürge