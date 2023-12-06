Evinizde bunlar yoksa fakirsiniz. Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşım

Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf gündem oldu. İddiaya göre evinde bu ürünler olmayan fakir.

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
Evinizde bunlar yoksa fakirsiniz. Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşım

Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye’de hayat pahalılığı arttı. Asgari ücret cebe girmeden eriyip buhar oluyor. Vatandaşlar ay sonunu getirebilmek için canla başla adeta çalışıyor.

Gündem böyleyken sosyal medyada bir görsel tartışma konusu oldu.

Görsele göre evlerinde bazı teknolojik aletler yoksa o kişi fakir. Görsel sosyal medyayı resmen 2’ye böldü.

İşte evinizde bunlar yoksa fakirsiniz:

1-Air Fryer

2- Dyson süpürge

3- Çift kapılı buzdolabı

4- Espresso makinesi

5- Hamur makinası

6- Smeg Kettle

7-Klima

8- Robot süpürge

asd.jpg

Öne Çıkanlar
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Son Haberler
Domates tarlasını dolu vurdu Gündem
Domates tarlasını dolu vurdu
Kahve ve kola boykotu yapılırken Türkiye İsrail’e silah parçaları göndermiş. TÜİK’in verilerindeki liste Gündem
Kahve ve kola boykotu yapılırken Türkiye İsrail’e silah parçaları göndermiş. TÜİK’in verilerindeki liste
Yanlış ayakkabı seçiminin zararları ortaya çıktı Sağlık
Yanlış ayakkabı seçiminin zararları ortaya çıktı
Tohma Kanyonu'nun yamaçları çelik ağlarla örülüyor Gündem
Tohma Kanyonu'nun yamaçları çelik ağlarla örülüyor
Hasta yakını kadın doktora saldırdı Gündem
Hasta yakını kadın doktora saldırdı
Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonu. Hesaplarda 107 milyon TL giriş ve 100 milyon TL çıkış Gündem
Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonu. Hesaplarda 107 milyon TL giriş ve 100 milyon TL çıkış
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde birden Spor
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde birden