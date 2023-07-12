Evlenecekleri konuşuluyordu! Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu'nu engelledi

Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından sevgilisi İsmail Hacıoğlu ile olan fotoğraflarını silip Hacıoğlu'nu engelledi.

Evlenecekleri konuşuluyordu! Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu'nu engelledi

Oyuncu Aslıhan Gürbüz ile meslektaşı İsmail Hacıoğlu, uzun süredir aşk yaşıyor. Evlilik müjdesi beklenen çiftten Gürbüz, sevgilisini sosyal medya hesabından engelledi.

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FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdilerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan ve kızı Yemin'le Kaş'a tatile gideceği konuşulan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün ilişkide kriz yaşadığı ileri sürüldü.

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Aslıhan Gürbüz, Instagram'da beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi. İsmail Hacıoğlu'nun ise fotoğrafları kaldırmadı. Ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktaladıkları iddia edildi.

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