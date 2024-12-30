Evlenecekleri konuşuluyordu! Devrim Özkan, Torreira'dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Evlenecekleri konuşuluyordu! Devrim Özkan, Torreira'dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

Evlenecekleri beklenirken Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan, birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sona erdirmişti. Ünlü oyuncu ayrılığı hakkında ilk kez konuştu.

Devrim Özkan, katıldığı bir programda "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna verdiği cevapla gündeme bomba gibi düştü.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Vuslat, Mavi Mağara gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Devrim Özkan yalnız başarılarıyla değil, özel hayatıyla da gündeme düşüyor.

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İLİŞKİLERİ SONA ERMİŞTİ

Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmemiş, Torreire ile Özkan, birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı.

Evlenecekleri düşünülen Torreira ile Özkan birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları silmişti.

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ÜNLÜ OYUNCU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "Son ilişkin, sana ne öğretti?" sorusuna verdiği manidar yanıtla Lucas Torreira ile ayrılıklarına açıklık getirdi.

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"O HADDİ VERME"

Devrim Özkan, "Hayatında ne kadar çok seversen sev, ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" ifadelerini kullandı.

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