Evlenip İzmir'e yerleşmişti! Gizem Karaca'nın lüks evi olay oldu

2017 yılında evlenince İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, doğa ile iç içe olan evini zevkle döşedi ve dekore etti. Karaca'nın lüks evinden yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

Evlenip İzmir'e yerleşmişti! Gizem Karaca'nın lüks evi olay oldu

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan ve evlendikten sonra İstanbul'u terk eden güzel oyuncu Gizem Karaca İzmir'e yerleşmişti. Doğa ile iç içe olan Gizem Karaca'nın lüks evi dikkat çekti.

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Geçtiğimiz günlerde tekne tatiline giden ve tatil pozlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu evine döndü.

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Lüks evinden bazı fotoğraflar paylaşan Gizem Karaca hayranlarının dikkatini çekti.

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Gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren oyuncu Gizem Karaca'nın zevkle döşenmiş evinde evcil hayvanlarıyla mutlu bir hayatı var.

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Oyuncunun paylaşımlarını görenler "Bu ev varken tatile gidilir mi?", "İstanbul'dan gitmesi mantıklı" yorumları yaptı.

Gizem Karaca İzmir'de yaşasa da işleri için sık sık İstanbul'a gelip gidiyor.

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