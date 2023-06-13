Evlenip İzmir'e yerleşmişti! Gizem Karaca'nın lüks evi olay oldu

2017 yılında evlenince İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, doğa ile iç içe olan evini zevkle döşedi ve dekore etti. Karaca'nın lüks evinden yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.