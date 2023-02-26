Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın erkek bebek sevinci. Evlenme sebeplerinin hamilelik olduğu iddia edilmişti

Özcan Deniz geçen ay Zekeriyaköy’deki evinde İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar’la evlenmişti. Birbirlerine aşk dolu sözlerle hitap eden çiftin evlilik kararı almasının sebebi olarak Samar Dadgar’ın hamile olması gösterilmişti.

Samar Dadgar’ın gerçekten bebek sevinci yaşadığı ancak kendisinin değil, ablasının bebek beklediği öğrenildi.

Samar Dagdar’ın ablası Sahar Dadgar’ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Sahar Dadgar erkek bebek bekliyor. Bu süreçte Samar Dadgar da ablasına destek oluyor.