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  • Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın erkek bebek sevinci. Evlenme sebeplerinin hamilelik olduğu iddia edilmişti

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın erkek bebek sevinci. Evlenme sebeplerinin hamilelik olduğu iddia edilmişti

İranlı modacı sevgilisi ile sessiz sedasız evlenen Özcan Deniz'in, eşi Samar Dadgar'ın hamile olduğu iddia edilmişti

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 09:49
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Evlenme sebeplerinin hamilelik olduğu iddia edilmişti. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın erkek bebek sevinci

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın erkek bebek sevinci. Evlenme sebeplerinin hamilelik olduğu iddia edilmişti
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Özcan Deniz geçen ay Zekeriyaköy’deki evinde İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar’la evlenmişti. Birbirlerine aşk dolu sözlerle hitap eden çiftin evlilik kararı almasının sebebi olarak Samar Dadgar’ın hamile olması gösterilmişti.

Samar Dadgar’ın gerçekten bebek sevinci yaşadığı ancak kendisinin değil, ablasının bebek beklediği öğrenildi.

Samar Dagdar’ın ablası Sahar Dadgar’ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Sahar Dadgar erkek bebek bekliyor. Bu süreçte Samar Dadgar da ablasına destek oluyor.

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