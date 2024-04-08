Evlenme teklifi ettiği gün sevgilisinin gözü önünde vahşice öldürüldü

Geçtiğimiz sene İzmir’in Urla ilçesinde markette çıkan, bir kişinin bıçaklanma sonucunda öldürüldüğü kavganın sanıkları 3 kardeş hakkında ortak şekilde kasten adam öldürme suçundan dolayı müebbet hapis cezası istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin özetinde, birbirlerinden şikâyetçi olan tarafların ve tanıkların ifadelerine yer verildi.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİĞİ GÜN ÖLDÜRÜLDÜ

İddianamenin özetinde, bıçaklanarak hayatını kaybeden Semih Kenan Köse’nin aynı kavgada yaralanan kız arkadaşının, “Önceden tanımadığı sanığın markette kendilerine laf attığını, diğer 2 sanığın da dahil olmasıyla büyüyen kavgada kendilerini korumak için bu kişilere şişe attığı" ifadeleri yer aldı.

Sanıklar ise savunmalarında maktulün kendilerine laf attığını, maktulün kız arkadaşının da kendilerine hakaret ettiği ve saldırdığını iddia etti.

Öğrenilen bilgilere göre Semih Kenan Köse’nin, markete gitmeden önce eşine bir teknede evlenme teklifi yaptığı ortaya çıktı.

"BIÇAĞIN ÜZERİNE DOĞRU DÜŞTÜ" SAVUNMASI

İddianamede, Semih Sinan Sinan Köse ile sevgilisinin üzerlerine geldiğini iddia eden ve uyarı amaçlı elindeki çakıyı salladığını savunan sanık S.B'nin "Maktul, bıçağın üzerine doğru düştü, bıçak karnına saplandı" ifadeleri de yer aldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Semih Sinan Köse’nin bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği marketin kamera görüntülerine ilişkin bilgilere de yer verilen iddianamede, sanıklar ve maktulün kız arkadaşının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir biçimde yaralandığı yazıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanıklara ayrıca iddianamede "kadına karşı kasten yaralama" suçundan da ceza istendi.

Sanık S.B'ye "hakaret" suçlaması da yöneltilen iddianamede maktulün kız arkadaşı Sibel Kabadayı'nın ise "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Sanıklar 29 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

KAVGA OMUZ ATMA YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

Urla ilçesinde 30 yaşındaki Semih Sinan Köse’nin Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te, S.B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Polis, şüpheli S.B. ile kavgaya karışan kardeşleri 32 yaşındaki S.B. ve T.B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.