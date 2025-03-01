Evlerdeki büyük tehlike! Yandıkça zehirliyor

ABD'de yapılan bir araştırma gündemi sarstı. Evlerdeki kokulu mumların zehir saçtığının ortaya çıkması korkuttu. Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar geldi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: SOLUNUM SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Purdue Üniversitesi'nden inşaat mühendisi Brandon Boor, kapalı alanlardaki hava partiküllerinin nasıl oluştuğunu anlamak için en küçük nanopartikülleri bile ölçmek gerektiğini belirterek, "Koku verici ürünler, ozonla tepkimeye girerek havadaki kimyasal yapıyı değiştirir ve hızla yayılan moleküler kümeler oluşturur. Bu da önemli sağlık sonuçları doğurabilir" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: NANOPARTİKÜLLERİN ZARARLARI

Environmental Science & Technology Letters dergisinde yayımlanan araştırmada, kokulu mumların ve eritilen kokulu mumların kapalı alanlarda hava kirliliğini ciddi oranda artırabileceği ortaya kondu. Bu ürünler, dizel motorlar ve gazlı ocaklarla benzer seviyede hava kirliliği oluşturdu.

Nanoteknolojinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen bir diğer çalışmada, nanopartiküllerin solunum sistemi üzerinde muhtemel toksik etkilerinin olduğu belirtildi.

KOKULU MUMLARIN YAYDIĞI NANOPARTİKÜLLER

Kokulu mumlar, yanma süreci olmadan bile yüksek oranda uçucu organik bileşikler (VOC) salabilir. Bu bileşikler, ozonla etkileşime girerek nanoskopik partiküller oluşturur. Bu partiküller, akciğerlere nüfuz edebilecek kadar küçük olduğu için sağlık açısından risk taşır.

Purdue Üniversitesi'nden Nusrat Jung, "Koku verici ürünler sadece hoş kokular yaymaz, aynı zamanda iç mekân havasının kimyasını değiştirerek yüksek konsantrasyonda nanopartiküller oluşturur. Bu da önemli sağlık sonuçları doğurabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

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SOLUNUM SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, iç mekân hava kirliliğini azaltmak için bazı önlemler alınmasını önerdi.

İşte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

1. Doğal Havalandırma Sağlayın

- Evde doğal havalandırma sağlamak, iç mekân hava kalitesini artırır ve zararlı partiküllerin birikmesini önler.

2. Kimyasal İçerikli Ürünlerden Kaçının

- Kokulu mumlar ve oda spreyleri gibi kimyasal içerikli ürünlerden kaçınmak, iç mekân hava kirliliğini azaltır.

3. Hava Temizleyici Kullanın

- Hava temizleyici cihazlar, iç mekândaki zararlı partikülleri filtreleyerek hava kalitesini iyileştirir.

4. Doğal Alternatifler Kullanın

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- Kimyasal içerikli ürünler yerine doğal alternatifler kullanmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Örneğin, doğal uçucu yağlar ve bitkiler, hoş koku sağlamak için kullanılabilir.

GELECEK ÖNERİLER VE İÇ MEKÂN HAVA KALİTESİ

Uzmanlar, iç mekân hava kirliliği üzerine yapılan araştırmaların dış ortam kirliliği kadar kapsamlı olmadığını, ancak benzer derecede zararlı olabileceğini belirtti.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "İç mekân hava kirliliği, dış ortam kirliliği kadar zararlı olabilir. Bu nedenle, iç mekân hava kalitesini korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir" dedi.