Evlerinde yangın çıkan yaşlı çifti komşusu kurtardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ocakta bırakılan yağdan dolayı çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı çifti komşusu kurtardı.

KAYNAK: İHA
Evlerinde yangın çıkan yaşlı çifti komşusu kurtardı

İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesi İhya Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana gelen olayda, A.Ş. (77) ile eşi G.Ş.'nin (75) yaşadığı evde ocakta unutulan yağdan dolayı yangın çıktı.

aw049176-02.jpg İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, dumanları gören bina sakini eve girdi. Komşularının evden çıkardığı yaşlı çift ambulansta tedavi altına alınırken, mutfaktaki yangında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

aw049176-03.jpgPolis ekipleri de yangının çıktığı evde inceleme yaptı.

aw049176-04.jpgOlayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Meteoroloji uyarmıştı yüksek kesimler beyaza büründü. Yetkililer yayladakilere ‘dönün’ dedi Gündem
Meteoroloji uyarmıştı yüksek kesimler beyaza büründü. Yetkililer yayladakilere ‘dönün’ dedi
Büyükçekmece'de ihbara giden polis açılan ateşle şehit edildi: 9 gözaltı Gündem
Büyükçekmece'de ihbara giden polis açılan ateşle şehit edildi: 9 gözaltı
Wayne Rooney ülkesine geri dönüyor Spor
Wayne Rooney ülkesine geri dönüyor
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu Gündem
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu
Jandarmadan uyuşturucu ve alkol operasyonu Gündem
Jandarmadan uyuşturucu ve alkol operasyonu
Tuvalette 5 dakika geçirenler yandı Sağlık
Tuvalette 5 dakika geçirenler yandı
Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan açıklaması. Son durumu belli oldu Spor
Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan açıklaması. Son durumu belli oldu