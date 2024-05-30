'Evlerinize gelirse sakın inanmayın'. Bakanlık tüm Türkiye'yi uyardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Evlerinize gelirse sakın inanmayın'. Bakanlık tüm Türkiye'yi uyardı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden çok önemli duyuru...Kapı kapı dolaşıp, nüfus sayımı bahanesiyle vatandaşların kimlik bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı belirtildi. Genel Müdürlük "sakın inanmayın" diye de uyardı.

İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara dikkat çeken uyarı...Bakanlığa bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü paylaşım yaptı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Paylaşımda, bazı kişilerin kapı kapı dolaşıp, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle sahte belge antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlarla vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda vatandaşların bu kişilere itibar etmemesi yönünde uyarıldı. Kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği ifade edilen Kamuoyu duyusunda, böyle bir durumla karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerinden yardım edin uyarısnda bulunuldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün paylaşımı şöyle:

bakanlik-uyarisi55555.jpg

İlgili Haberler
Emlak vergisinde ilk taksit ödemeleri yarın bitiyor
Emlak vergisinde ilk taksit ödemeleri yarın bitiyor
1 Mayıs iddianamesi tamamlandı. 405 yıl hapis talebi
Kimlikle ehliyetini birleştirenler bu detaya dikkat. Ucunda 63 bin TL ceza var
Türk Hava Yolları çalışanlarına bayram öncesi büyük şok
Ali Koç Erdoğan’la arasını bozmak isteyenleri ifşa etti
Son Haberler
İran’da seçim tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı helikopter kazasında ölmüştü Dünya
İran’da seçim tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı helikopter kazasında ölmüştü
Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada yeni gelişme Gündem
Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada yeni gelişme
Ekonomik güven mayısta geriledi Ekonomi
Ekonomik güven mayısta geriledi
Zehir taciri tutuklandı Gündem
Zehir taciri tutuklandı
Tedavi edilen akbaba doğaya salındı Yaşam
Tedavi edilen akbaba doğaya salındı
Son ankette bomba değişim. Partilerin oy oranı yine değişti Gündem
Son ankette bomba değişim. Partilerin oy oranı yine değişti
İki otomobil çarpıştı Gündem
İki otomobil çarpıştı