Evli çift yanarak öldü. Dün baca temizliği yapılmıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki iki katlı evin dün baca temizliği yapıldı. Bugün çıkan yangında ise ev cayır cayır yandı. Yaşlı çift evden çıkmayı başaramayınca yanarak hayatlarını kaybetti.

İki can alan yangın Kozağaç Mahallesi'nde gece saatlerinde çıktı. Dün baca temizliği yapıldığı öğrenilen iki katlı ahşap çatılı evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli yangına müdahale etmeye çalıştı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, evde yaşayan Kadriye ve Selver Atilla isimli yaşlı çiftin alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

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