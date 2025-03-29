Evlilik cüzdanı, diploma, tencere! Unutkanlıkta son nokta!

Samsun'da vatandaşların şehir içi ulaşımlarda kullandığı tramvay, otobüs ve teleferik gibi ulaşım araçlarında unuttukları eşyalar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait SAMULAŞ binasında bulunan Kayıp Eşya Bürosu'nda muhafaza ediliyor.

Unutulan eşyalar arasında evlilik cüzdanı, tencere, gitar, elektrikli matkap, kimlik kartları, kredi kartları, cep telefonları, skuterler, şemsiyeler, oyuncaklar, kıyafetler, saatler, cüzdanlar, şezlonglar ve bisiklet gibi birçok eşya bulunuyor. Kayıp ve buluntu eşyalar SAMULAŞ Destek Hizmetleri Şefliği, Güvenlik Amirliği veya nizamiye güvenlik görevlileri tarafından kayıt altına alınıyor. Teslimatları ise, Nizamiye Güvenlik Görevlisi veya Güvenlik Amiri tarafından yapılıyor.

'ELİMİZDE ÇOK FAZLA MALZEME VAR'

En fazla şemsiyelerin unutulduğunu belirten SAMULAŞ Birim Sorumlusu Güvenlik Vardiya Amiri Turgut Aydın, "Tramvay, otobüs, teleferik ve otoparklarda kaybedilen eşyalar gün içerisinde tutanak karşılığı depomuza teslim edilir. Depomuzdan da vatandaşların taleplerine göre değerlendirerek teslim işlemleri yapılır. Elimize en fazla gelen yağmurlu günlerde şemsiyeler, cüzdanlar, kimlik kartları, şu anda en fazla mevcut olan bunlar. İlginç olanlar evlilik cüzdanı, şarjlı matkap, gitar, piknik tüpleri. Bunlar da ilginç eşyalarımız. Gün içerisinde vatandaşımız bize ulaştığı takdirde biz istasyonlardan teslimatımızı yapıyoruz. Fakat ulaşamadıkları durumlarda ise bildirimde vatandaşlarımıza ulaşarak kayıp eşyaları da teslim etmeye çalışıyoruz. Elimizde gerçekten çok fazla malzeme var. Bunları her türlü teslim etmek istiyoruz ama bazı vatandaşlarımız nerede kaybettiğini bilemediği için bizde kalıyor. Bizde kalan ve kullanılabilecek düzeyde olan elbise türleri de bir hayır kurumuna bağışlamak üzere ayıklama işlemini yapıyor ve yıl sonunda hayır kurumuna bağışlıyoruz" dedi.

'ŞU ANDA ELİMİZDE YAKLAŞIK 2 BİN 500'E YAKIN BİR ÜRÜN MEVCUT'

Aydın, "Bu yıl içerisinde tabii geçmiş dönemlerden de kalan ürünler var. Şu anda elimizde yaklaşık 2 bin 500'e yakın bir ürün mevcuttur. Yıl içerisinde yaklaşık 600-700 civarında bir ürün teslim ediliyor. Fazlası da var ama eksiği olmaz. Vatandaşlarımız kaybettiği eşyaları bizim SAMULAŞ sistemimize girerek veya SAMULAŞ'ın çağrı merkezlerine arayarak sorgulaması, gün içerisinde teslimiyetimiz için sağlıklı olacak" diye konuştu.

'GÜNDE 3-4 ŞEMSİYE GELİYOR"

Aydın, "Ürünlerin 5 yıllık bir süresi var. Yalnız bozulacak ürünler vardır. Giysi türlerini 1 yıl sürelikte saklayabiliyoruz. Çünkü kullanılmış olanlar var. Bunlar koku yapıyor. Koku yapmaması için bunları imha etmemiz gerekiyor. Diğer ürünler ise kimlik kartları, kredi kartları bunları 5 yıl süreyle saklamamız gerekiyor. Ondan sonra da yine bir komisyon kurarak bunları imhaya ayırıyoruz. Çünkü defomuzda fazla yer kalmayacağı için çıkarmamız da gerekiyor. Bisiklet gibi şeyleri de yine hayır kurumlarına bağışlıyoruz. İşletmemize daha çok gelen malzemeleri sıralarsak, birinci sırada şemsiye diyebiliriz. Samsun, yağmurlu bir şehir. Yağmurdan dolayı bizim elimize günlük 3-4 tane şemsiye gelmiş oluyor. Onun dışında kimlik kartları, kredi kartları, bunun yanında yeni alınmış kıyafetler elimize geliyor" dedi.