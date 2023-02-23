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Serkan Mehmet Durdu'dan Bestemsu Özdemir açıklaması. Evlilik teklifi yapmıştı

İş insanı Serkan Mehmet Durdu, Nişantaşı'nda görüntülendi. Depremzedelere yapacakları yardımlardan bahseden Durdu evlilik hazırlığı yaptığı sırada ayrıldığı oyuncu Bestemsu Özdemir hakkında konuştu.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:05
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Evlilik hazırlığı yaparken ayrılmışlardı! Serkan Mehmet Durdu'dan Bestemsu Özdemir açıklaması

Serkan Mehmet Durdu'dan Bestemsu Özdemir açıklaması. Evlilik teklifi yapmıştı
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Bestemsu Özdemir'in Aralık 2022'de "Ben de evlilik teklifi bekliyorum. Bakalım ne zaman gelecek? Buradan da ona duyuralım" diyerek çağrıda bulunmuş, ardından da iş insanı sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi almıştı.

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Ünlü oyuncuya evlilik teklif eden Serkan Mehmet Durdu, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Yurt dışındaki iş ortakları ile Türkiye’de depremden etiketlenen insanlar için yardım kampanyaları hakkında konuştuklarını belirten Durdu, "Yapılacak yardımların bir günlük değil, bir yıllık nasıl yapılabileceğini konuştuk. Deprem bitti ancak orada hâlâ yardıma muhtaç insanlar var. Biz yardımlarımızı uzun süreli yapmak istiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Bestemsu Özdemir ile ayrıldıkları konuşulan Durdu, "Bugün ve bu günlerde bu konuların yeri ve zamanı değil bence" diyerek, basın mensuplarına teşekkür etti ve aracına bindi.

 

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