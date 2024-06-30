Evlilik hazırlığındaki adamın isyanı: "Evlenmeden 2 arabam gitti"

Gülsüm Alpkıray
Evlilik hazırlığındaki adamın isyanı: "Evlenmeden 2 arabam gitti"

Evlilik hazırlığında olan bir çiftin, ev ve düğün masraflarının artışı üzerine yaşadığı tatlı atışma sosyal medyada viral oldu. 7.500 TL'lik jaluzinin fiyatına tepki gösteren eş, "Lan adını okuyamıyorum, 1,5 metre jaluzi 7.500 TL şu kadar şeye. İmplant yaptıracağım, 2 aydır bunun yüzünden dişimi yaptıramıyorum," diyerek esprili bir dille durumu eleştirdi.

Evlilik hazırlıkları yapan bir çiftin yaşadığı tatlı atışma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çift, ev ve düğün masraflarının artışı nedeniyle yaşadıkları stresli ama bir o kadar da eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.

Tartışmanın odak noktasında 7.500 TL'lik jaluzi bulunuyordu. Eşlerden biri, yüksek fiyat karşısında esprili bir dille tepki göstererek, "Lan adını okuyamıyorum, 1,5 metre jaluzi 7.500 TL şu kadar şeye. İmplant yaptıracağım, 2 aydır bunun yüzünden dişimi yaptıramıyorum," dedi. Bu yorum, sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcıların dikkatini çekti ve çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Bu tatlı atışma, evlilik hazırlıklarının sadece maddi yönleriyle değil, çiftlerin birbirleriyle olan iletişimleri ve mizahi yaklaşımlarıyla da dikkat çekici olduğunu gösterdi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, çiftin samimi ve eğlenceli tarzını takdir ederek, kendi benzer deneyimlerini de paylaşmaya başladı.

Ev ve düğün masraflarının hızla arttığı bir dönemde, çiftin bu durumla başa çıkma şekli, birçok kişi için hem bir nevi moral kaynağı hem de ilham verici bir örnek oldu.

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