Evliliklerinin 37. yılını Bodrum'da teknede kutladılar

Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı, Desire yatıyla Bodrum Türkbükü'nde tatil yapıyorlar.

Arzu Sabancı eşi Ömer Sabancı ile evliliğinin 37. yılını Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Patronlar Dünyası’nın haberine göre; Bodrum'daki Sabancı çifti kutlamalarını yatta yaptı. Arzu Sabancı eşiyle 20 yaşlarındaki fotoğrafını paylaşarak "İlk tanıştığımızda ben 20 Ömer 25 yaşındaydı. O gün bugündür çok şükür" notunu ekledi.

İşte Arzu Sabancı'nın sosyal medyada yaptığı o paylaşımlar:

DESIRE YATINI EŞİ İÇİN YAPTIRMIŞTI

41.15 metre uzunluğundaki Desire, 25 knot azami hıza çıkabiliyor ve 2019 yılında denize indirildi.

10 misafir ve 9 mürettebat alabilin lüks yatı Ömer Sabancı eşi Arzu Sabancı için yaptırdı. Ömer Sabancı eşine ithafen yata Arzu'nun İngilizce karşılığı "Desire" adını verdi.



