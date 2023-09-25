Evrim Akın evlilik açıklamasıyla şok etti

Kanal D’de yayınlanan 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programında sunuculuk yapan Evrim Akın, muhabirlerle sohbet etti. Ailesiyle alışverişe çıkan Akın, özel hayatı hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Evrim Akın evlilik açıklamasıyla şok etti

Snob Magazin'in haberine göre; Evrim Akın, annesi ve kardeşiyle Nişantaşı City's'de görüntülendi.

evrim-akin-evlilik-aciklamasiyla-sok-etti-oeiba.jpg

Menajeri Onur Ilıman'ın düğünü için alışverişe çıktığını söyleyen oyuncunun, özel hayatı hakkında yaptığı açıklama ise dikkat çekti.

evrim-akin-evlilik-aciklamasiyla-sok-etti-o7gmt.jpg

Kendisine yönelten evlilik sorusuna üzerine Akın, "Annem, kardeşim ve abim evlenmemi istemiyor. Ben de onların evlenmesini istemiyorum. Aramıza kimseyi sokmuyoruz. Biz bize yeteriz ve böyle mutluyuz" diyerek, şaşırttı.

evrim-akin-evlilik-aciklamasiyla-sok-etti-dftx3.png

Ayrıca Akın, Kanal D'de ekrana gelen 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programı için, "Reytingler iyi olunca böyle yüzümüz gülüyor" dedi.

İlgili Haberler
Erman Toroğlu'nun yatak odasını giren sunucu Evrim Akın korku dolu anlar yaşadı
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler Güncel
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem Güncel
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu Spor
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu