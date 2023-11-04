Evsiz adam kendi kurduğu kulübede yanarak can verdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde eskicilik yaparak geçimini sağlayan bir kişi, kendi yaptığı kulübede çıkan yangın sonucu yanarak hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Evsiz adam kendi kurduğu kulübede yanarak can verdi

Olay, Kazım Orbay mahallesi 428. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evsiz olarak hayatını sürdüren Hacı Yayla (67), geçimini eskicilik yaparak sağlıyordu. Yayla’nın kendi imkanlarıyla boş bir arazide kurduğu kulübede sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı.

aw069301-02.jpg Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi. Alevlere teslim olan kulübeden Yayla'nın cansız bedeni çıkarılırken, cenaze Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Öte yandan Yayla’nın 5 çocuğu olduğu ve çocuklarıyla görüşmediği öğrenildi.

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Yayla’nın komşusu Abdullah Çolak, yaşanan olaydan dolayı çok üzüldüklerini belirterek, “Bu arkadaşımız burada komşumuzdu. Kimseye zararı olmayan bir insandı. Eski alır satardı. Komşular yardımcı olurdu. Gelen giden gönlünden ne koparsa verirdi. Barakada kalır gelen gideni olmazdı. Maalesef gecenin bu saati böyle bir şeyle karşılaştık” dedi.

aw069301-03.jpgPolis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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