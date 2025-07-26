Exxen'i bırakmıştı! Globale açılıyor

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, YouTube’da yayınlanan Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmış, ardından Exxen platformuna geçiş yaparak adından söz ettirmişti. Ancak bu transfer, o dönemde büyük tartışmalara yol açmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Kaya’nın Exxen ile yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

Şu sıralar Çeşme’de tatilin keyfini çıkaran Kaya’ya, dijital platformlardan peş peşe teklifler geliyor. Prime Video, Netflix, Disney Plus, Max ve Gain gibi dev platformların radarında olan komedyenin hangi platformla anlaşacağı büyük merak uyandırıyor.

EXXEN’DEN AYRILIK NEDENİ: GLOBAL HEDEFLER

İddialara göre Hasan Can Kaya, yakın çevresine Exxen’den ayrılma sebebini, “Acun abiyle herhangi bir sorunum yok. Kariyerime global bir platformda devam etme kararı aldım” sözleriyle açıkladı. Komedyenin bu kararı, onun uluslararası bir başarı hedeflediğinin sinyallerini veriyor. Hasan Can Kaya’nın yeni adresi hangi platform olacak? Bu soru, hayranları ve sektör takipçileri tarafından merak ediliyor.