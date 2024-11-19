Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar dahilinde alınan ihbar üzerine kent merkezinde DEAŞ'lı bir teröristin eylem hazırlığında olduğu belirhendi. Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese 15 Kasım'da operasyon yaptı. Operasyonda DEAŞ'lı terörist yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu bitirilen terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi, adresinde silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.