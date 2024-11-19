Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kaynak: DHA
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı

DEAŞ'lı terörist, 4 gün önce saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar dahilinde alınan ihbar üzerine kent merkezinde DEAŞ'lı bir teröristin eylem hazırlığında olduğu belirhendi. Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese 15 Kasım'da operasyon yaptı. Operasyonda DEAŞ'lı terörist yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu bitirilen terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi, adresinde silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Son Haberler
Yenidoğan Çetesi’nin SGK’dan yaptığı vurgun dudak uçuklattı. Gazeteci Murat Ağırel belgeleriyle açıkladı
Yenidoğan Çetesi’nin SGK’dan yaptığı vurgun dudak uçuklattı. Gazeteci Murat Ağırel belgeleriyle açıkladı
Rekabet Kurulu'ndan Hepsiburada'nın satışına onay: Türkiye'nin e-ticaret devi resmen Kazakların
Rekabet Kurulu'ndan Hepsiburada'nın satışına onay: Türkiye'nin e-ticaret devi resmen Kazakların
Milli Takım'ın Karadağ maçı ilk 11'i belli oldu
Milli Takım'ın Karadağ maçı ilk 11'i belli oldu
Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde 'Gazze' mesajı: 'Sessiz kalanları tarih affetmeyecek'
Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde 'Gazze' mesajı: 'Sessiz kalanları tarih affetmeyecek'
Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım: Yakında uzakta olan burada olacak
Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım: Yakında uzakta olan burada olacak