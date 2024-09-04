Eylem Tok ve oğlu Amerika’ya kaçmıştı. Kazanın bilirkişi raporuna baba Aci isyan etti

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, 17 yaşındaki T.C. ve annesi Eylem Tok ABD'ye kaçmış, ancak orada yakalanarak tutuklanmışlardı.

Kazaya ilişkin hukuk süreci Türkiye'de devam ederken, T.C.'nin avukatlarının hazırlattığı özel bilirkişi raporu tartışma yarattı. Raporda, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin yüzde 75 kusurlu, T.C.'nin ise yüzde 25 kusurlu olduğu belirtildi.

Rapor, Oğuz Murat Aci'nin ATV araçlarının yol kenarında durması, ışıklı tabelalarla ikaz edilmemesi ve karayolunun kenarında bulunması nedeniyle yüzde 75 kusurlu bulunduğunu belirtiyor. T.C. ise ehliyetsiz ve yüksek hızda araç kullanmak nedeniyle yüzde 25 kusurlu bulundu. Bu değerlendirme, Aci'nin ailesinin tepkisini çekti.

“ÖLÜYE ÇAMUR ATMAK ÇOK KOLAY”

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, raporun "skandal" olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Baştan sona yazılan bilgilerde eksikler, fazlalıklar ve yanlışlar var. Oğlumuz yüzde 75 asli kusurlu olarak gösterilmiş; oysaki kazaya sebebiyet veren ehliyetsiz ve süratli araç kullanan T.C.'nin suçları göz ardı edilmiş. Kazadan sonra 112'nin aranmaması, yaralılara yardım edilmemesi gibi detaylar niye göz önüne alınmıyor? Oğluma ölüye çamur atmak çok kolay. Ben 6 aydır bu mücadeleyi veriyorum ve 6 yıl da geçse bu mücadelenin arkasında olacağım."

Özer Aci, ayrıca, raporu hazırlayanlara merhamet ve vicdan çağrısında bulundu ve hukuki sürecin adil bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı:

"Bu raporu gördüğümde içim sızladı. Ben her şeyden önce biraz merhamet, biraz vicdan bekliyorum."

Aci ailesinin avukatları, rapora itiraz etti. Özer Aci, raporun bağımsız ve resmi bilirkişi tarafından hazırlanmamış olmasından dolayı hukuki bir bağlayıcılığı olmadığını belirtti ve bu sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Bu olay, kazaların ardından hazırlanan bilirkişi raporlarının objektifliği ve adaleti sağlama konusundaki önemi bir kez daha gündeme getirdi.

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