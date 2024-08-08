Eylem Tok’un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı. ABD hayallerini tek tek anlatmış

Ehliyetsiz olarak kullandığı lüks aracıyla yaptığı kaza sonucunda Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur’u önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un mahkemeye gönderdiği mektupta dikkat çeken ifadeler yer aldı. Tok, mektubunda sağlık sorunlarına ve ABD'deki planlarına değindi.

Tok'un avukatı aracılığıyla mahkemeye sunulan mektupta şu sözler yer aldı: “Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum. 4 yıl önce epilepsi hastası olmaya başlamıştım. Hapisanede 2 kez nöbet geçirdim. ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart akşamı saat 23.50 civarında, Timur Cihantimur'un kullandığı lüks otomobil, yol kenarında arızalı şekilde park etmiş olan üç ATV tipi araca çarptı. Bu kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı.

Kaza sonrası, ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok, oğlu Timur'u önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart sabahı 03.50'te, anne ve oğulun İstanbul'dan Mısır'a uçtuklarını tespit etti. Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçundan yakalama kararı çıkarıldı ve her ikisi için kırmızı bülten talep edildi.

Türkiye, geçen ay anne ve oğlunun ABD'den iadesini istedi. Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis operasyonuyla yakalandı.