Eylem Tok’un annesi sessizliğini bozdu: Belki daha kötüsünü yapardım

Kaynak: DW Türkçe
Eylem Tok’un annesi sessizliğini bozdu: Belki daha kötüsünü yapardım
Kemerburgaz’da yaşanan ve Türkiye'nin gündemine oturan trafik kazasından sonra oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un annesi sessizliğini bozdu.

Kemerburgaz’da, 1 Mart tarihinde yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., lüks aracıyla seyir halindeyken arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 3 adet ATV araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kazanın ardından olay yerine gelen anne Eylem Tok’un, ehliyeti olmayan oğlu T.C.'yi önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Kazada mağdurlardan birinin kaybolan cep telefonu Eylem Tok'un kullandığı araçta bulunurken, iki isim hakkında önce yakalama kararı çıkarılmış ve gıyaplarında tutuklama kararı verilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ABD’den iade talebinde bulunulduğunu açıklamıştı.

Son olarak Eylem Tok ve oğlu T.C., ABD’nin New York kentinde görüntülenmişti. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden anne ile oğlun, neşe içinde ve kahkahalarla yürüdükleri görülmüştü.

EYLEM TOK’UN ANNESİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Eylem Tok'un annesi sessizliğini DW Türkçe'ye bozdu.

Kaza haberini medyadan öğrendiğini öne süren Eylem Tok'un annesi S.T., "Bilerek olan bir şey değil, bu büyük bir kaza. Cahil çocuklar arabayı almamalıydılar, sonu kötü oldu.” dedi.

“EYLEM ÇOCUĞU MECBUR GETİRECEK.”

Olayın yatışmasını bekliyor olabileceklerini ileri süren S.T., “Eylem çocuğu mecbur getirecek. Cezalarını çekecekler.” ifadelerini kullandı.

“BELKİ DAHA KÖTÜSÜNÜ YAPARIM”

Anne S.T., sözlerine şu şekilde devam etti:

Öyle anlatıldığı gibi şımarık, kötü çocuklar değiller. Torunum örümceği alır camdan atardı. Ben öyle yetiştirdim onları. O günden beri elim kolum tutmuyor. Öbür tarafa o çocuğun annesine çok üzülüyorum. Evlat acısı diner mi? Ama diyor ya 'Gelsinler bir gün bile olsa hapis yatsınlar' diye, içime sokasım var o anneyi. Ben de olsam aynısını yaparım, belki daha kötüsünü yaparım.”

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