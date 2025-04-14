Eylemlerde tutuklanan 3 gence daha tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Erkem İmamoğlu'nun diploma iptali ve kendisine başlatılan operasyonlar sonucu gözaltına alınması ile başlayan eylemlerde çok sayıda vatandaş tutuklandı.

İlk etapta 301 genç vatandaşın tutuklanması üzerine birçok kişi tahliye edildi.

Son olarak İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Mart protestolarına katıldıkları gerekçesiyle 2911 sayılı Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten tutuklu bulunan 3 gencin daha tahliyesine karar verdi.

Gönüllü avukatların tespitlerine göre, İstanbul’da hala 43 genç tutuklu bulunuyor.