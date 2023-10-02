Eylül ayının zam şampiyonları belli oldu

İstanbul'da eylülde fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün yüzde 98,94 ile defter olurken, düşüşte başı yüzde 16,46 ile erik çekti.

Eylül ayının zam şampiyonları belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

DEFTER, ÇANTA, AVUKAT

İstanbul'da eylülde fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün yüzde 98,94 ile defter olurken, düşüşte başı yüzde 16,46 ile erik çekti.

Eylülde önceki aya göre "Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları Grubu"nda yer alan defter yüzde 98,94 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Defteri yüzde 94,72 ile okul çantası, yüzde 83,94 ile mahkeme ve avukatlık ücreti, yüzde 79,38 ile okul kıyafetleri, yüzde 67,46 ile kurs ve özel ders ücretleri, yüzde 55,60 ile eşofman, yüzde 48,70 ile çocuk ayakkabısı izledi.

FİYATI DÜŞENLER

Eylülde önceki aya göre fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 16,46 ile "Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler Alt Grubu"nda yer alan erik oldu.

Eriği 14,63 ile sivri biber, yüzde 8,36 ile taze fasulye, yüzde 7,08 ile soğan, yüzde 6,98 ile yaş üzüm, yüzde 5 ile havlu, yüzde 4,76 ile elbise takip etti.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 166'sının perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 61 üründe ise değişim gözlenmedi.

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