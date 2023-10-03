Eylül'de Türkiye’de en çok satılan otomobiller açıklandı. İşte zirvedeki araç

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye'de Eylül ayında en çok satılan sıfır otomobiller listesini duyurdu. En çok satılan araç, Fiat Egea Sedan oldu.

Eylül'de Türkiye’de en çok satılan otomobiller açıklandı. İşte zirvedeki araç

Donanımhaber'de yer alan habere göre, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, geçtiğimiz ayın satışlarına yönelik raporunu yayınladı. Raporla birlikte, 2023'ün eylül ayında Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobil marka ve modelleri belli oldu.

Buna göre Türkiye’de eylül ayında 96.793 adet sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Eylül ayındaki binek araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artarak 78.971 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,4 artarak 17.822 adet oldu.

İLK 3 SIRADA FIAT VE TESLA VAR

Rapordaki verilere göre, eylül ayında Türkiye’de en çok satılan sıfır otomobil modeli Fiat Egea Sedan oldu. İkinci sırada ise yine Fiat'ın Egea Cross modeli yer alırken, üçüncü sırada ise 4.700 satış ile Tesla Model Y bulunuyor.

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İLK 10'DA 7 FARKLI MARKA YER ALDI

Listenin devamında ise sırasıyla Renault Clio HB, Renault Megane Sedan, yerli Togg T10x, Hyundai i20, Chery Tiggo 8 Pro, Peugeot 2008, Chery Omoda 5, Chery Tiggo 7 Pro, Nissan Qashqai, Toyota Corolla, Volkswagen Polo, Open Crossland, Ford Puma, Volkswagen Golf, Hyundai Bayon, Opel Mokka ve Dacia Duster gibi modeller sıralandı.

LİDER FIAT EGEA SEDAN

Satış verilerine bakıldığında, Fiat Egea Sedan’dan eylül ayında toplam 6.365 adet satıldığı görülüyor. Türkiye’deki pazarın dokuz ay sonrasındaki genel liderlik koltuğunda ise halen Fiat oturuyor.

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