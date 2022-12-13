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Bedelli askerlik düzenlemesi yolda. Milyonlarca gencin gözü kulağı bu haberdeydi

2023 seçimlerine giden süreçte hükümet KYK borçlarının faizlerini sildi, EYT’yi ocak ayı gibi çıkarmayı planlıyor. Bedelli askerlikte indirim ve kışlasız askerlik bekleyen milyonlarca genci sevindirecek habere Yeniçağ ulaştı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 14:11
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EYT KYK derken şimdi de bedelli askerlik düzenlemesi yolda. Milyonlarca gencin gözü kulağı bu haberdeydi

Bedelli askerlik düzenlemesi yolda. Milyonlarca gencin gözü kulağı bu haberdeydi
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

2023 seçimleri yaklaştıkça hükümet ekonomik hamlelerle vatandaşa yönelik politikalar üretmeye devam ediyor. KYK borçlarının faizlerinin silinmesiyle başlayan süreçte sıra EYT’de.

EYT’nin ocak ayı gibi yasalaşması beklenirken gözler bedelli askerlikte indirimde. Milyonlarca genç şu an 80 bin TL olan bedellik askerlikte indirim yapılmasını beklerken gençlerin talepleri arasında kışlasız bedelli askerlik de yer alıyor.

1 ay bile olsa askere alınmalarının devlete yük olduğunu belirten gençler, 6 ayda bir zam gelen bedelli askerlik ücretinde de indirim bekliyor.

Gündemde bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi alamamaları nedeniyle moral bozukluğu yaşayan gençleri sevindirecek habere, Yeniçağ’dan Tolga Şahin ulaştı. Bir meclis kaynağının yaptığı açıklamada, siyasi parti grupları nezdinde devam eden bedelli askerlik görüşmelerinin bütçe görüşmeleri sonrası gündeme geleceği ifade edildi. Görüşmelerde parti gruplarının düzenlemeye yönelik taleplere sıcak yaklaştığı gelen bilgiler arasında.

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1950
13.12.2022 15:36
Artık profesyonel asker olduğuna göre bu para haraç, yada profesyonel askerlerin parasıdır, o zaman ne diye bedelli çıkarıyorsunuz, erkekler 20 yaş olunca para al gitsin, Okey !!  
 
Kanı Atmaca
13.12.2022 15:22
Gençlere seçim piyangosu vursun bari.Kafalarina taş yagmasindan biktilar Sandıkta ders verecekler inşallah👍👍  
 
düşünüyorum
13.12.2022 15:21
ithal araç vergisini artıracağım şeklinde şeçim beyannamesi hazırlayan partiye oy vereceğim.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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